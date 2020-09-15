أرمينيا تستفز: جرح عسكري اذربيجاني

باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

ارتكبت أرمينيا مجددا استفزازا جديدا في اتجاه قرية حاجاللي في محافظة توفوز الأذربيجانية الواقعة في الحدود مع أرمينيا مساء امس.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان العريف علييف رينات إلدار جرح بنيران العدو الأرميني نتيجة لانتهاك وحدات القوات المسلحة الارمينية نظام وقف اطلاق النار. تلقى العسكري الجريح إسعافا طبيا على الفور. ولا خطر على حياته.

ردت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية على نقاط نيران العدو واسكتتها.