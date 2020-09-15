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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥‎٩]

    باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 سبتمبر أيلول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 15 سبتمبر اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0226

    أورو EUR 1 2.0221

    دولار أسترالي AUD 1 1.245

    روبل بلاروس BYN 1 0.6538

    ريال برازيلي BRL 1 0.3224

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1023

    كرون دنماركي DKK 1 0.2718

    لاري جورجي GEL 1 0.5405

    روبي هندي INR 1 0.0232

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194

    دولار كندا CAD 1 1.2932

    دينار الكويت KWD 1 5.5619

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4113

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0808

    جنيه مصري EGP 1 0.1077

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1022

    كرون النرويج NOK 1 0.1888

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4544

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0215

    روبل روسي RUB 1 0.0226

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4036

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2492

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646

    دولار تايوان TWD 1 0.0582

    ليرة تركيا TRY 1 0.2271

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0607

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.143

    كرون التشيك CZK 1 0.0759

    يوان الصين CNY 1 0.2505

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1869

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4955

    كرون السويد SEK 1 0.1944

    فرنك سويسرا CHF 1 1.875

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1441

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.6086

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2225

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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