باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 سبتمبر أيلول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 15 سبتمبر اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0226 أورو EUR 1 2.0221 دولار أسترالي AUD 1 1.245 روبل بلاروس BYN 1 0.6538 ريال برازيلي BRL 1 0.3224 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1023 كرون دنماركي DKK 1 0.2718 لاري جورجي GEL 1 0.5405 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2932 دينار الكويت KWD 1 5.5619 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4113 بيسو المكسيك MXN 1 0.0808 جنيه مصري EGP 1 0.1077 لاي مولدوفا MDL 1 0.1022 كرون النرويج NOK 1 0.1888 زلوتي بولندا PLN 1 0.4544 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0215 روبل روسي RUB 1 0.0226 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4036 دولار سنغافورة SGD 1 1.2492 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646 دولار تايوان TWD 1 0.0582 ليرة تركيا TRY 1 0.2271 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0607 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.143 كرون التشيك CZK 1 0.0759 يوان الصين CNY 1 0.2505 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1869 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4955 كرون السويد SEK 1 0.1944 فرنك سويسرا CHF 1 1.875 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1441 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.6086 بيسو تشيلي CLP 100 0.2225 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده