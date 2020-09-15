البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 سبتمبر أيلول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 15 سبتمبر اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0226
أورو EUR 1 2.0221
دولار أسترالي AUD 1 1.245
روبل بلاروس BYN 1 0.6538
ريال برازيلي BRL 1 0.3224
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1023
كرون دنماركي DKK 1 0.2718
لاري جورجي GEL 1 0.5405
روبي هندي INR 1 0.0232
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194
دولار كندا CAD 1 1.2932
دينار الكويت KWD 1 5.5619
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4113
بيسو المكسيك MXN 1 0.0808
جنيه مصري EGP 1 0.1077
لاي مولدوفا MDL 1 0.1022
كرون النرويج NOK 1 0.1888
زلوتي بولندا PLN 1 0.4544
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0215
روبل روسي RUB 1 0.0226
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4036
دولار سنغافورة SGD 1 1.2492
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646
دولار تايوان TWD 1 0.0582
ليرة تركيا TRY 1 0.2271
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0607
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.143
كرون التشيك CZK 1 0.0759
يوان الصين CNY 1 0.2505
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1869
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4955
كرون السويد SEK 1 0.1944
فرنك سويسرا CHF 1 1.875
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1441
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.6086
بيسو تشيلي CLP 100 0.2225
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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