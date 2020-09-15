الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يصدرون بياناً

باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

عقد الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (إيغور بوبوف من روسيا الاتحادية وستيفان فيسكونتي من فرنسا وأندرو شايفر من الولايات المتحدة) مشاورات في باريس.

تفيد اذرتاج استناداً إلى موقع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أندريه كاسبرزيك أيضاً حضر الاجتماع.

استعرض الرؤساء المشاركون الوضع في المنطقة، مع إيلاء اهتمام خاص للأحداث الأخيرة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية في منتصف يوليو من هذا العام. لقد درسوا بعناية وقاموا بتقييم رسائل ومخاوف الأطراف.

أطلع أندريه كاسبرزيك الرؤساء المشاركين على الوضع في مواقع القتال ورحب بجهود استئناف الرصد.

ويشير بيان صادر عن مجموعة مينسك إلى أن الرؤساء المشاركين يواصلون تقديم المساهمة النشطة والشاملة في المفاوضات بشأن تسوية سلمية وشاملة للنزاع في إطار تفويضات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.