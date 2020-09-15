إصابة 539 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 539 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، تجاوز عدد المصابين الاجمالي 300 ألف شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 4 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و383 مصاب.

ويوجد في المستشفيات 5 آلاف و831 مصاب و551 منهم في حالة حرجة.

وتعافى 289 ألف و806 مصاب من هذا المرض.