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    علم وتعليم


    تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٤٦]

    باكو، 15 سبتمبر، اذرتاج

    تم تدشين مدارس ومؤسسات تعليم ما قبل المدرسي في المناطق المختلفة لجمهورية أذربيجان خلال السنة الدراسية 2020-2021 بعد انشائها وترميمها بدعم من مؤسسة حيدر علييف.

    أفادت وكالة اذرتاج ان 62 مؤسسة تعليم تم تدشينها في هذه السنة الدراسية بمبادرة ودعم من مؤسسة حيدر علييف.

    يجب الذكر ان مؤسسة حيدر علييف تركز اهتمامها دائما على مجال التعليم وتنفذ فيه مشاريع وبرامج مختلفة. كذلك تدعم المؤسسة انشاء وتدشين المدارس الجديدة ومؤسسات التعليم ما قبل المدرسي.

    يخطط انشاء 147 مدرسة جديدة في أذربيجان في هذا العام. أنشئت 45 منها بمبادرة من مؤسسة حيدر علييف وذلك في إطار برنامج "مدرسة جديدة لأذربيجان الحديثة"، الذي أطلقته المؤسسة.

    خلال 17 عاما مضى، تم انشاء وترميم حوالي 3700 مدرسة في أذربيجان. وهذا يشكل معظم الرصيد المدرسي هنا. تعمل في أذربيجان حاليا حوالي 4500 مدرسة بينما 3700 مدرسة منها تم ترميمها أو إعادة انشائها.

    AZERTAG.AZ :تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف
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    تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف تدشين 62 مؤسسة تعليم في أذربيجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف