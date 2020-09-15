12 وفاة من كوفيد 19 في أوزبكستان خلال يوم

طشقند، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 572 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 48 ألفا و192 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 12 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 400 شخص.

يتم علاج 3266 شخص في المستشفيات، منهم 451 في حالة حرجة.

تعافى 44 الفا و526 مصاب تماما وترخصوا.