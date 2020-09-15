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    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا يقرب من 556 مليون دولار

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٤٢]

    كييف، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    يقرب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا من 556 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الأوكرانية أن قيمة الصادرات من أذربيجان إلى أوكرانيا بلغت 276.3 مليون دولار خلال 8 أشهر وبلغت الواردات من أوكرانيا إلى بلدنا بلغت 279.5 مليون دولار خلال تلك الفترة.

    يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان. بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا 808 مليون دولار خلال العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا يقرب من 556 مليون دولار
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