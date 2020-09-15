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    سياسة


    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ التلاميذ والطلاب بمناسبة يوم المعرفة

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٤٠]

    باكو، 15 سبتمبر، اذرتاج

    هنأت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهربان علييفا التلاميذ والطلاب بمناسبة يوم المعرفة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان السيدة مهربان علييفا كتبت هذا في تدوينتها في صفحتها في "انستغرام".

    جاء في التدوينة:

    "التلاميذ والطلاب الأعزاء!

    أهنئكم بمناسبة بدء السنة الدراسية الجديدة. أثق في انكم تبذلون كل ما في وسعكم (وسعكن) للنجاح في الدراسة والحصول على مؤشرات عالية في التعليم، ولتكونوا متعلمين ومواطنين لائقين لأذربيجان.

    أتمنى لكل منكم موفور الصحة والعافية والوعي المفتوح والعزيمة وشغف التعلم. تهانينا لكم بمناسبة يوم المعرفة!"

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ التلاميذ والطلاب بمناسبة يوم المعرفة
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