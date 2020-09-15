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    اقتصاد


    الدين الجورجي لأذربيجان يبلغ 5.68 مليون دولار

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٤٥‎]

    تبليسي، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    بلغ حجم الدين الخارجي العام لجورجيا 6.7 مليار دولار أمريكي.

    وتبلغ حصة الحكومة من هذا المبلغ 6.5 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة المالية الجورجية أن حجم دين جورجيا لأذربيجان استقر 5.68 مليون دولار في 1 سبتمبر من هذا العام.

    كما انخفض ديون جورجيا لتركيا وروسيا والولايات المتحدة ودول أخرى.

    AZERTAG.AZ :الدين الجورجي لأذربيجان يبلغ 5.68 مليون دولار
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