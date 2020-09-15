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    مصر تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث عدد الإصابة والوفاة من كوفيد -19

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٤]

    لقاهرة، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفع اجمالي المصابين بفيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد-19" في مصر حتى الآن الى أكثر من 101 ألف شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة المصرية انه تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

    وبلغت حصيلة ضحايا الفيروس الاجمالية 5661 مصاب. هذا هو المؤشر السادس والعشرون في العالم والثاني في القارة الأفريقية بعد جمهورية جنوب إفريقيا.

    AZERTAG.AZ :مصر تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث عدد الإصابة والوفاة من كوفيد -19
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