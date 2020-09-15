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    طائرات القوات الجوية الأذربيجانية والتركية تجري تحليقا فوق مدينة كنجه

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٤]

    باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أجرت القوات الجوية الأذربيجانية والتركية تحليقا استعراضيا فوق مدينة كنجه اليوم في الساعة 14:00 بمناسبة الذكرى الـ102 على تحرير باكو من الاحتلال الأرمني البلشفي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان طائرات ومروحيات قتالية من كلا البلدين شاركت معا في التحليق.

    AZERTAG.AZ :طائرات القوات الجوية الأذربيجانية والتركية تجري تحليقا فوق مدينة كنجه
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