طائرات القوات الجوية الأذربيجانية والتركية تجري تحليقا فوق مدينة كنجه
AzerTAg.az
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أجرت القوات الجوية الأذربيجانية والتركية تحليقا استعراضيا فوق مدينة كنجه اليوم في الساعة 14:00 بمناسبة الذكرى الـ102 على تحرير باكو من الاحتلال الأرمني البلشفي.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان طائرات ومروحيات قتالية من كلا البلدين شاركت معا في التحليق.
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