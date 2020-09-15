طائرات القوات الجوية الأذربيجانية والتركية تجري تحليقا فوق مدينة كنجه

باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أجرت القوات الجوية الأذربيجانية والتركية تحليقا استعراضيا فوق مدينة كنجه اليوم في الساعة 14:00 بمناسبة الذكرى الـ102 على تحرير باكو من الاحتلال الأرمني البلشفي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان طائرات ومروحيات قتالية من كلا البلدين شاركت معا في التحليق.