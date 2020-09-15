رجب طيب أردوغان: العلاقات التركية الأذربيجانية تتطور بشكل مثالي في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية

باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أتذكر بامتنان ذكرى شهدائنا وأذكر محاربينا القدامى بكل احترام بمناسبة الذكرى الـ102 لتحرير باكو من قبل جيش القوقاز الإسلامي بقيادة نوري باشا بمساعدة إخواننا الأذربيجانيين.

أصبح جيش القوقاز الإسلامي الذي وضع أساسا تاريخيا لشعار "أمة واحدة في دولتين" بين بلدينا مصدر فخر مشترك ومثالاً لأخوتنا الأبدية. فإن أخوتنا الموروثة من أسلافنا الذين قاتلوا كتفا بكتف في جاناكالا، كما هو الحال في باكو تشكل اليوم الأساس الروحي لمصيرنا المشترك.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالته الى نظيره الاذربيجاني إلهام علييف.

جاء في الرسالة: "اليوم تشهد العلاقات القائمة بين تركيا وأذربيجان تطورا مثاليا في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية بفضل جهود سعادتكم ومساهماتكم في الأخوة القائمة بيننا. لقد أصبح بلدانا ضامنين للاستقرار في منطقتنا مستلهمين من تاريخنا وبالقوة التي نستمدها من علاقاتنا التي لا تتزعزع".

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته في أن الأخوة التركية الأذربيجانية ستستمر إلى الأبد وأن بلدينا سيدعمان بعضها البعض دائمًا.