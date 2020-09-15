مناقشة آفاق التعاون بين سوكار وكازمونايغاز الكازاخستانية

باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

التقى رئيس سوكار الأذربيجانية روناق عبداللايف مع رئيس شركة "كازمونايغاز" الكازاخستانية آليك آيداربايف والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا آفاق التعاون في كافة المجالات في قطاع النفط والغاز واجري تبادل الآراء حول خطة العمل المشترك. كما بحث الطرفان في اللقاء في آفاق توسيع التعاون بين الشركتين وامكانيات الدراسة المشتركة للمواد الجيولوجية والجيوفيزيائية في استكشاف المادة الخام في بحر الخزر.

تقوم شركة " Caspian Driling Company" التابعة لسوكار باعمال تحديث منشأة الحفر العائمة. ستقوم هذه المنشأة باعمال حفر وتنقيب في القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر. ستدير المنشأة اثناء الاعمال شركة CDC.