الرئيس إلهام علييف: اليوم أذربيجان واحدة من الدول القليلة التي تنتهج سياسة مستقلة تماما

باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

اليوم حققنا نجاحًا كبيرًا كدولة مستقلة. يرى الشعب الأذربيجاني فوائد الاستقلال في أي مجال من المجالات. أذربيجان اليوم بلد موثوق به يتصرف بكرامة في الساحة الدولية. أذربيجان بلد حر ويعيش مواطنونا بحرية. أذربيجان دولة نامية اقتصاديا ولها جيش قوي. لقد حققنا كل هذا خلال الاستقلال.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد ويوم المعرفة.

قال رئيس الدولة: "أذربيجان اليوم من البلدان القليلة التي تتبع السياستين الخارجية والداخلية المستقلتين. تتلقى هذه السياسة دعما من قبل الشعب الأذربيجاني. أشعر بهذا الدعم دائما وكل يوم. هذا الدعم يمنحني قوة إضافية. بالاعتماد على هذا الدعم، نطور أذربيجان بثقة. يجب أن يقود أطفالنا وشبابنا بلدنا بهذه الطريقة - من خلال الاستقلال، لكي يبقى شعب أذربيجان مستقلا تاما. لن نكون تحت تأثير احد ابدا. كما قلت، تلعب المعرفة والعلوم وحب الوطن والروح الوطنية والكرامة دوراً خاصاً هنا".