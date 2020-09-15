جورجيا تستهلك 60.4 في المئة من البيتومين النفط من أذربيجان

تبيليسي، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

استوردت جورجيا 72.9 ألف طن من البيتومين في الفترة ما بين يناير وأغسطس من هذا العام. هذا أقل 37.6 الف طن أو بنسبة 34 في المائة مما كان عليه في عام 2019.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جمعية مستوردي البترول الجورجية ان أذربيجان كانت موردة رئيسية للبيتومين في البلد المجاور خلال الفترة المشمولة بالتقرير. صدرت أذربيجان 44 الف طن من البيتومين النفطي إلى جورجيا وهو ما يمثل 60.4 في المائة من إجمالي واردات الدولة المجاورة.

ويحتل العراق في المرتبة الثانية بـ16.2 ألف طن وإيران في المرتبة الثالثة بـ7.6 ألف طن وروسيا في المرتبة الرابعة بـ3.2 الف طن من البيتومين النفطي.