نقل 19 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية
AzerTAg.az
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]
باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم نقل 23 مليونا و945.7 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الحالي.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 79.7 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 19 مليونا و77.1 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.
وكذلك، تم نقل مليونين و764.7 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
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