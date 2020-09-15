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    اقتصاد


    نقل 19 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]

    باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم نقل 23 مليونا و945.7 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الحالي.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 79.7 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 19 مليونا و77.1 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.

    وكذلك، تم نقل مليونين و764.7 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

    AZERTAG.AZ :نقل 19 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية
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