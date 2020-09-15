إنتاج 17.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان
AzerTAg.az
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١١]
باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم إنتاج 23 مليونا و421.2 ألف طن من البترول و24 مليارا و922.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الجاري. تم شراء 17 مليارا و802.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذا الحجم.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال 8 أشهر بلغت 15 مليار مانات.
انخفض إنتاج النفط في البلد بنسبة 5.2 في المائة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٠]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٤]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٧]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٧]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٤٦]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٤]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٧]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٤٠]
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٩]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
١٣.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٢٦]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٧]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٧]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤١]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٥٦]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٢٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك