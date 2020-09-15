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    اقتصاد


    إنتاج 17.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١١]

    باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم إنتاج 23 مليونا و421.2 ألف طن من البترول و24 مليارا و922.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الجاري. تم شراء 17 مليارا و802.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذا الحجم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال 8 أشهر بلغت 15 مليار مانات.

    انخفض إنتاج النفط في البلد بنسبة 5.2 في المائة.

    AZERTAG.AZ :إنتاج 17.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان
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