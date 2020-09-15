الرئيس الأذربيجاني: نستعد للفترة ما بعد الجائحة

باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إننا نستعد حاليا للفترة ما بعد الجائحة. والبتة سوف يسعنا القول بعد إيجاد لقاح بان هذه الفترة قد مضت. كما تعرفون تباحث أذربيجان مع عدة شركات بشأن إيصال اللقاح إلى البلد وطبعا أن اللقاح الموصل يجب أن يمر من خلال جميع مراحل تجريبية وفي الوقت ذاته ينبغي له أن يحصل على شهادات دولية. ثم سوف يوصل اللقاح إلى أذربيجان وإنني على يقين من أننا نستطيع بعد ذلك أن نرجع إلى حياة عادية وسوف تستعاد عملية التعليم التقليدي في مجال التعليم أيضا.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في نداء وجهه بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ويوم المعرفة إننا واصلنا إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية العالية كما لم نخصم من مشروع اجتماعي أيا كان على الرغم من عوائق الجائحة والانحطاط الاقتصادي وتراجع إيراداتنا النفطية. كما تعرفون قدمنا حزمة اجتماعية كبيرة للمواطنين خلال العام الماضي والعام الجاري وقد دعمت الدولة نحو 5 ملايين مواطن اذربيجاني هذا العام ويستمر هذا الدعم اليوم أيضا.