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    نقل 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال 8 أشهر

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]

    باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    نقل 19 مليارا و839.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس للعام الجاري وزاد بنسبة 11.1 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 40.1 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير 7 مليارات و964.4 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.

    AZERTAG.AZ :نقل 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال 8 أشهر
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