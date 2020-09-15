زيادة إنتاج وقود الديزل بنسبة 3 % في باكو

باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

زاد إنتاج وقود الديزل في باكو خلال 8 أشهر للعام الجاري.

صدرت خلال أشهر يناير - أغسطس للعام الجاري مليون و493.2 الف طن من وقود الديزل و824.9 الف طن من وقود السيارات (البنزين) و161.9 الف طن من البنزين في صناعة البتروكيماويات و337.4 الف طن من الكراسين و42.2 الف طن وقود مازوت و18.1 الف طن من زيت البيتومين و378.7 الف طن من بيتومين النفط و145.2 الف طن من فحم الكوك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاءات أنه ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 2.2 في المئة مقارنة مع يناير - أغسطس من العام السابق وبلغت مليارين و124.2 مليون مانات.

ارتفع إنتاج الكيراثين من المنتجات النفطية بنسبة 2.3 في المائة وفحم الكوك بنسبة 3 في المائة. وانخفض إنتاج بنزين للسيارات بنسبة 0.8 في المائة ووقود الديزل بنسبة 12.3 في المائة وزيوت التشحيم بنسبة 36.1 في المائة ووقود مازوت بنسبة 45.1 في المائة والقار النفطي بنسبة 13.8 في المائة.