الرئيس إلهام علييف: نجد اليوم مظاهر السياسة الكبيرة تحت ذريعة العولمة

باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف اننا نجد اليوم مظاهر السياسة الكبيرة تحت ذريعة العولمة وهي ظاهرة تسميم دماغ الشباب من جانب بعض من الدوائر الأجنبية ويُصد الشباب عن الصواب ويواجهون معلومات كاذبة ومستفزة وذات البهتان والشر.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في نداء وجهه بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ويوم المعرفة إن الشباب لا يستطيعون أحيانا تفريقا بين المعلومات ما هو كاذب منها وما هو صحيح فلذلك فإن المدرسين عليهم المسؤولية الكبيرة وينبغي لنا أن نحمي أطفالنا وقاصرينا وشبابنا من قيم وهمية مناهضة لشعبنا وتقاليدنا الوطنية ويجب أن يكون أطفالنا عاطفين متمسكين بالوطن الغالي والشعب العزيز ويؤثروا الاستقلال ويربوا في روح وطنية ليحافظوا على تقاليدنا الوطنية التي حفظناها طوال القرون ويدافعوا عنها. وذلك لاجل استمرار أذربيجان سيرتها في سبيل الاستقلال والتنمية والازدهار.