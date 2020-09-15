باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تم تصدير 16 مليونا و924.1 ألف طن من النفط الخام خلال أشهر يناير – يوليو للعام الجاري من أذربيجان. بلغت تكلفة النفط الخام المصدر 4 مليارات و906.4 مليون دولار أمريكي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : تصدير حجم الصادرات من النفط الخام خلال 7 أشهر

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