تصدير حجم الصادرات من النفط الخام خلال 7 أشهر
AzerTAg.az
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٠]
باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم تصدير 16 مليونا و924.1 ألف طن من النفط الخام خلال أشهر يناير – يوليو للعام الجاري من أذربيجان.
بلغت تكلفة النفط الخام المصدر 4 مليارات و906.4 مليون دولار أمريكي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية.
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