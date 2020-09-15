باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) أصدرت أذربيجان 7 مليارات و823.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 7 أشهر من العام الحالي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة الغاز الطبيعي المصدر بلغ مليار و725.8 مليون دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 1.7 مليار دولار من أذربيجان خلال 7 أشهر

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