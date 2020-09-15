مينسك، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) أصيب 74 ألفا و552 شخص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بيلاروس. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان 72 ألفا و661 مصاب منهم تعافوا بالعلاج وتوفي 761 مصاب.

AZERTAG.AZ : ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في بيلاروس

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