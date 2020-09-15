بنك التنمية الأسيوي يعدل توقعاتها للتضخم المالي في أذربيجان للعام الجاري

باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

قال بنك التنمية الآسيوي انه يتوقع معدل التضخم المالي في أذربيجان لعام 2020م عند 8ر3 في المائة.

أفادت أذرتاج عن تقرير البنك لعام 2020م انه عدل توقعاته السابقة التي كانت عند 8ر2 في المائة.

وجاء في التقرير انه ينتظر مستوى التضخم المالي في البلد للعام المقبل عند 2ر3 في المائة وكان يتوقع سابقا عند 5ر3 في المائة.