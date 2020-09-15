مناقشة زيادة القدرة التنافسية لممرات العبور من أذربيجان وأفغانستان وتركمانستان

باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

عقد الاجتماع التالي لقادة مجموعة العمل الفرعية في شكل المؤتمر الافتراضي كمتابعة للقاء المنعقد بالفيديو في 27 يوليو بين أذربيجان وأفغانستان وتركمانستان لمناقشة خارطة الطريق لتعزيز وتعميق التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجمارك وقضايا الحدود.

وأفاد مكتب الصحافة والعلاقات العامة بلجنة الجمارك الحكومية لوكالة أذرتاج أن كلاً من النائب الأول لرئيس لجنة الجمارك الحكومية وجنرال خدمة الجمارك إسماعيل حسينوف من الجانب الأذربيجاني ونائب وزير الإيرادات والجمارك عيسى قدرت من الجانب الأفغاني ونائب رئيس مصلحة الجمارك الحكومية محمد محمدوف من الجانب التركمانستاني، بالإضافة إلى ممثلين عن دوائر الجمارك ذات الصلة في الدول الثلاث.

أعرب نائب وزير الإيرادات والجمارك الأفغاني عيسى قدرت في هذا الحدث عن امتنانه الخاص لأذربيجان على إعداد خارطة طريق للجنة شئون الجمارك والحدود، مشيراً إلى أن خريطة الطريق ستكون دعماً هاماً لتطوير إطار تعاون يهدف إلى حل قضايا الجمارك والحدود في الدول الثلاث. ولفت الجانب الأفغاني الانتباه الى المقترحات حول تحسين البنية التحتية للجمارك وتسريع العمليات الجمركية من خلال الحد من التدخل البشري وتزويد دائرة الجمارك بأحدث التقنيات وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية في الدول الثلاث وتصميم وتحديث الموانئ البرية، وكذلك إنشاء مواقف الشاحنات.

أبلغ النائب الأول لرئيس لجنة الجمارك الحكومية إسماعيل حسينوف في كلمته الملقاة في الاجتماع عن نظام الإدارة الآلي الموحد الذي تستخدمه لجنة الجمارك الحكومية في مراقبة الجمارك والتخليص الجمركي، وقال إن لجنة الجمارك الأذربيجانية لديها خبرة واسعة في مجال تبادل المعلومات الأولية و"البضائع والنقل بين أذربيجان وتركمانستان. وأشار إلى أنه تم التوقيع على "اتفاق بين لجنة الجمارك الحكومية لجمهورية أذربيجان ودائرة الجمارك الحكومية في تركمانستان بشأن تنظيم التبادل الأولي للمعلومات حول وسائل التجارة" وأن توقيع هذه الوثيقة مع أفغانستان سيسهم في الإجراءات المتخذة في هذا المجال. كما أشار إلى أن أذربيجان لديها آلية لتبادل المعلومات الأولية مع روسيا وأوكرانيا وإيران وجورجيا.

اقترح الجانب التركماني في الحدث إعداد مذكرة التفاهم أو خطة العمل لخارطة الطريق وإنشاء مجموعة العمل الدائمة لتنفيذ المهام ذات الصلة وتبادل قائمة البضائع المحظورة.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول خريطة الطريق والاتفاق على القضايا التي ستتم مناقشتها في الاجتماع القادم.