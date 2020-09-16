باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 سبتمبر أيلول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 16 سبتمبر اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0226 أورو EUR 1 2.0141 دولار أسترالي AUD 1 1.2439 روبل بلاروس BYN 1 0.6576 ريال برازيلي BRL 1 0.3221 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1036 كرون دنماركي DKK 1 0.2707 لاري جورجي GEL 1 0.538 روبي هندي INR 1 0.0231 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2905 دينار الكويت KWD 1 5.5628 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4113 بيسو المكسيك MXN 1 0.0805 جنيه مصري EGP 1 0.108 لاي مولدوفا MDL 1 0.1023 كرون النرويج NOK 1 0.1886 زلوتي بولندا PLN 1 0.4521 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0215 روبل روسي RUB 1 0.0226 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4083 دولار سنغافورة SGD 1 1.2499 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646 دولار تايوان TWD 1 0.0583 ليرة تركيا TRY 1 0.227 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0607 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1437 كرون التشيك CZK 1 0.0753 يوان الصين CNY 1 0.251 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1924 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4961 كرون السويد SEK 1 0.1935 فرنك سويسرا CHF 1 1.8723 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1445 ليرة لبنان LBP 100 0.1121 ين اليابان JPY 100 1.6145 بيسو تشيلي CLP 100 0.2232 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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