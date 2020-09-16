البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 سبتمبر أيلول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 16 سبتمبر اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0226
أورو EUR 1 2.0141
دولار أسترالي AUD 1 1.2439
روبل بلاروس BYN 1 0.6576
ريال برازيلي BRL 1 0.3221
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1036
كرون دنماركي DKK 1 0.2707
لاري جورجي GEL 1 0.538
روبي هندي INR 1 0.0231
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194
دولار كندا CAD 1 1.2905
دينار الكويت KWD 1 5.5628
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4113
بيسو المكسيك MXN 1 0.0805
جنيه مصري EGP 1 0.108
لاي مولدوفا MDL 1 0.1023
كرون النرويج NOK 1 0.1886
زلوتي بولندا PLN 1 0.4521
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0215
روبل روسي RUB 1 0.0226
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4083
دولار سنغافورة SGD 1 1.2499
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646
دولار تايوان TWD 1 0.0583
ليرة تركيا TRY 1 0.227
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0607
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1437
كرون التشيك CZK 1 0.0753
يوان الصين CNY 1 0.251
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1924
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4961
كرون السويد SEK 1 0.1935
فرنك سويسرا CHF 1 1.8723
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1445
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.6145
بيسو تشيلي CLP 100 0.2232
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115
ريال إيران IRR 100 0.004
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