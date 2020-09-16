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    حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس حوالي 170 مليون دولار

    ١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٧]

    مينسك، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    بلغ حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس 170 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية البيلاروسية أن قيمة الواردات من بيلاروس إلى بلدنا بلغت 72.1 مليون دولار وبلغت قيمة الصادرات من أذربيجان إلى هذا البلد 98.2 مليون دولار خلال تلك الفترة.

    يذكر أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس بلغ 227 مليون دولار خلال عام 2019، الأمر الذي ارتفع حوالي 23 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.

    AZERTAG.AZ :حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس حوالي 170 مليون دولار
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