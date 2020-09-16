تبيليسي، 16 سبتمبر، أذرتاج تشارك الأحزاب المعارضة الرائدة في جورجيا في الانتخابات البرلمانية المرتقب تنظيمها في 31 أكتوبر في كتلة موحدة. أفادت أذرتاج أن الأحزاب المعارضة الخمسة أسست كتلة انتخابية باسم "المعارضة المتحدة – القوة معا". وانضمت إلى الكتلة الانتخابية الأحزاب المعارضة الرائدة الحركة الوطنية الموحدة والجمهورية والترقي والحرية والدولة من اجل الشعب ونحن بأنفسنا. وأبواب الكتلة مفتوحة أمام الأحزاب الأخرى أيضا. عزيزوف مراسل أذرتاج

AZERTAG.AZ : الأحزاب المعارضة تشكل كتلة موحدة عشية الانتخابات البرلمانية في جورجيا

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