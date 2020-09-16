إعادة انتخاب موسايف لرئاسة دوري كرة القدم للمحترفين

باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج

نظمت انتخابات لمنصب رئيس لدوري كرة القدم للمحترفين بالمقر الإداري للرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم.

أفادت أذرتاج أن الانتخابات حضرها نائب الرئيس التنفيذي للرابطة ائلخان محمدوف ورئيس دوري كرة القدم للمحترفين رامن موسايف وممثلون عن الأندية ما عدا نادي سومغايت الذي شارك فيها عن طريق رسالة تصويت.

وكشفت نتائج التصويت عن أن الرئيس الحالي لدوري كرة القدم للمحترفين رامن موسايف يتولى المنصب لمدة 4 أعوام قادمة أيضا حيث أنه انتخب بالاجماع.