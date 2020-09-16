سوكار تدشن محطة جديدة لتعبئة الوقود في رومانيا

بوخارست، 16 سبتمبر، أذرتاج

قامت شركة سوكار بتشغيل محطة جديدة لتعبئة الوقود في رومانيا هي محطة الوقود الخمسين وذلك عشية الذكرى ال26 لتوقيع "عقد القرن" وعيد "يوم عمال النفط" المهني.

تفيد أذرتاج أنه تم تدشين المحطة الجديدة في منطقة سيبيو، أحد المراكز السياحية الرئيسية في البلاد والتي يزورها في الغالب السياح الأجانب والسكان المحليون. هذه ثالث محطة وقود في المنطقة.

قال رئيس مكتب سوكار الروماني حمزه كريموف إن شركة سوكار التي تنفذ بنجاح مشاريع استثمارية في رومانيا تواصل توسيع شبكتها من محطات تعبئة الوقود.

اضاف حمزه كريموف قائلاً "إننا نخطط في زيادة عدد محطات التعبئة لسوكار في رومانيا إلى 60 محطة بنهاية هذا العام. كما تعلمون، يعاني العالم كله من وباء فيروس كورونا هذا العام. لم يمر فيروس COVID-19 دون التـاثير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الروماني. وأضاف مع ذلك، أكملت سوكار بنجاح الأشهر الستة الأولى من هذا العام في رومانيا ونفذت بالكامل خطة التنمية الاستراتيجية لعام 2020".

قال رئيس إدارة التنمية لشركة SOCAR Petroleum SA دان دوميتريس إنه كما هو الحال في أي محطة لتعبئة الوقود يباع البنزين ووقود الديزل للعملاء في المحطة وكذلك المنتجات المحلية والأذربيجانية في مقهى Nar في المحطة. وبحسب كلامه، وفقاً لسياسة الرئيس إلهام علييف لترويج علامة "صنع في أذربيجان" تم إنشاء ركن أذربيجان في محطات التعبئة. في الوقت الحاضر تمتلك سوكار منافذ البيع التي تحمل علامة SOCAR في 24 محطة في رومانيا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سوكار تعمل في رومانيا من خلال SOCAR Petroleum SA التي تأسست في عام 2011.

إقبال حاجييف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

بوخارست