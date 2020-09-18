بحث آفاق تطوير العلاقات الأدبية بين أذربيجان وكولومبيا

باكو، 18 سبتمبر، أذرتاج

زار سفير كولومبيا في باكو أنطونيو ديماته كارديناس معهد الاداب التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية باسم نظامي الكنجوي.

قال المعهد في بيان إن اللقاء مع السفير ارتكز على افاق تطوير العلاقات العلمية الأدبية بين البلدين. وقدم مدير المعهد الاكاديمي عيسى حبيب بيكلي معلومات حول تاريخ المؤسسة العلمية وسبيل التطور. وابلغ أن الادب الأذربيجاني له تاريخ قديم غني والمؤسسة التي يرأسها تدرس قبل كل شيء التراث الادبي الأذربيجاني مشيرا إلى أن المعهد يدرس الاداب العالمية لدى 4 فروع.

ولفت حبيب بيكلي إلى أن الكاتب الشهير الكولومبي غابريل ماركيس اصبح جسرا للعلاقات الأدبية الأذربيجانية الكولومبية. وقال إن لوحة الرسام الأذربيجاني جواد مير جوادوف عرض على ماركيس عن طريق جنكيز أيتماتوف. وذكر أن نزول السفير الكولومبي ضيفا على معهد الآداب يمهد ظروفا لتطوير العلاقات الأدبية اللاحقة.

واكد السفير أنطونيو ديماته كارديناس أن التعرف على ماركيس يعني التعرف على بلاده. وابلغ أن التعرف عن كثب على ماركيس في أذربيجان يسره مفيدا أن طباعة مقتضبات الادب الأذربيجاني بالاسبانية ومقتضبات الادب الكولومبي بالاذربيجانية بدعم السفارة أتت اسهاما كبيرا في تطوير العلاقات الأدبية بين البلدين.