بوابة interpress.uz الأوزبكية تنشر مقالاً عن نقل إرهابيين من حزب العمال الكردستاني إلى قاره باغ الجبلية

طشقند، 23 سبتمبر، أذرتاج

نشرت البوابة interpress.uz الأوزبكية مقالاً باللغة الروسية بعنوان "الأرمن يستعدون للمهاجمة على الجيش الأذربيجاني باستخدام منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية" فيما يتعلق نقل إرهابيين من حزب العمال الكردستاني إلى قاره باغ الجبلية.

افادت أذرتاج أن البوابة الأوزبكية نشرت المقال استنادا على موقع cairo24.com المصري.

ينص المقال على هجوم القوات المسلحة الأرمينية على مواقع أذربيجانية في مقاطعة توفوز في يوليو ولجوء أرمينيا إلى منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية بعد إجبار قوة الاحتلال على التراجع ونقل إرهابيين من حزب العمال الكردستاني إلى قاره باغ الجبلية.

جاء في المقال أن 25 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني أرسلوا إلى أرمينيا بعد تدريبهم في معسكر حزب العمال الكردستاني في قنديل بالعراق. ينتظر إرهابيو حزب العمال الكردستاني في سوريا حالياً نقلهم إلى أرمينيا. هناك مجموعتان أخريان تتدربان في سوريا والعراق لإرسالهما إلى أرمينيا.

يشير المقال إلى أن الإرهابيين متخصصون في العمليات الهجومية. وهذا يثبت أن الجانب الأرمني يستعد للهجوم على مواقع الجيش الأذربيجاني باستخدام أسلوب التخريب والإرهاب.