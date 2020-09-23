الصحافة الإيطالية: أرمينيا تستعد للحرب لاحتلال أراض جديدة

باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

نشرت بوابة Eurasianews الاخبارية الإيطالية مقالاً بعنوان "أرمينيا تستعد للحرب لاحتلال أراض جديدة".

أفادت أذرتاج أن المقال يلفت الانتباه إلى أن أحداث يوليو التي سببت في التصعيد في الصراع الأرمني الأذربيجاني قاره باغ الجبلية لم تقع في الأراضي الأذربيجانية المحتلة ولا على خط التماس، ولكن على حدود الدولة وفي مقاطعة توفوز ذات الأهمية الاستراتيجية.

وبغية التحقق في أسباب هذه الأحداث يرجع المقال إلى التصريحات والأفعال الاستفزازية لأرمينيا عقب وصول نيكول باشينيان إلى السلطة في عام 2018 والتي تهدف إلى تعليق عملية التفاوض حول تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني قاره باغ الجبلية وتقويض عملية السلام. ويقدم المقال معلومات عن الخطوات المتخذة لشن عمليات عسكرية جديدة واسعة النطاق ضد أذربيجان.