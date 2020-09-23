موقع إخباري استرالي: تركيا تحذر أرمينيا بألّا تلعب بالنار

كامبرا، 23 سبتمبر، أذرتاج

كتب موقع Farah.news العامل في أستراليا باللغتين الإنجليزية والعربية أن وزارة الدفاع الوطني لتركيا حذرت أرمينيا بعد مقتل جندي أذربيجاني على الحدود مع أرمينيا.

تفيد أذرتاج أن المقال المعنون "تركيا: أرمينيا تخلي عن اللعب بالنار" الذي صدر في 22 سبتمبر يتحدث عن احتلال أرمينيا لمنطقة قاره باغ الجبلية لأذربيجان ومقتل جندي أذربيجاني مؤخراً جراء الانتهاك لوقف إطلاق النار في اتجاه مقاطعة توفوز. يقال إن تركيا أعربت عن تعازيها للشعب الأذربيجاني في الحادث.

في الوقت نفسه، يشار إلى أن وزير الخارجية التركي أيضاً أعرب عن دعم بلاده لأذربيجان على صفحته على تويتر.

يتحدث المقال عن تاريخ النزاع القائم بين أرمنيا وأذربيجان قاره باغ الجبلية واحتلال القوات المسلحة الأرمينية للأراضي الأذربيجانية المعترف بها دولياً في أوائل التسعينيات.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أربعة قرارات لمجلس الأمن الدولي وقراري الجمعية العامة وقرارات العديد من المنظمات الدولية، فإن أرمينيا ترفض سحب قواتها من قاره باغ الجبلية المحتلة وسبع مناطق أخرى في أذربيجان.

يقال إن محادثات مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تشارك في رئاستها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاع لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.