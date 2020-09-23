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    إصابة 4140 شخص بكورونا في جورجيا

    ٢٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣١]

    تبيليسي، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 227 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 4140 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 5 آلاف و390 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

    وتوفي 24 مصابا في جميع انحاء البلد وتعافى 1643 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :إصابة 4140 شخص بكورونا في جورجيا
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