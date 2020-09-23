184 وفاة من كورونا في ايران خلال يوم

طهران، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 3605 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 432 الف و798 شخص.

تم تسجيل 184 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 24 ألفا و840 شخص.

تعافى 365 الف و846 مصاب تماما وترخصوا.

يذكر ان الوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.