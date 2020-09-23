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    وزير الرياضة: يمكن تنظيم بطولات وطنية في بضعة أنواع رياضية نهاية العام

    ٢٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]

    باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

    قال ازاد رحيموف إنه يمكن تنظيم بطولات وطنية في بضعة أنواع رياضية نهاية العام الحالي.

    أفادت أذرتاج عن رحيموف وزير الشباب والرياضة قوله في تصريح له لصحفيين عقب حفل افتتاح قاعة المصارعة لدى الاكاديمية الوطنية للتربية البدنية والرياضة 23 سبتمبر اليوم إن عددا كبيرا من البطوالات الوطنية في مختلف الأنواع الرياضية تنظم عادة شهري نوفمبر وديسمبر وتم التقدم بمراجعات بهذا الصدد من جديد ونحن نود جدا أن تنظم المسابقات ونعد حاليا مع مقر العمليات لدى مكتب الوزراء برنامجا كبيرا يتضمن فتح صالات وقاعات رياضة مختلفة وفي حال التصديق على البرنامج سيكون من الممكن تنظيم البطولات أيضا.

    وأضاف أن المسابقات ستنظم في المرحلة الأولى دون جماهير.

    AZERTAG.AZ :وزير الرياضة: يمكن تنظيم بطولات وطنية في بضعة أنواع رياضية نهاية العام
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