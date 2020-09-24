باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تسلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 24 سبتمبر أوراق اعتماد سفير مملكة السويد المفوض الجديد وفوق العادة لدى أذربيجان كريستيان كامل. أفادت وكالة أذرتاج ان السفير كريستيان كامل قدم أوراق اعتماده لرئيس أذربيجان. ثم تحدث الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف مع السفير.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد السويدي

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