البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 سبتمبر أيلول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 24 سبتمبر اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0225
أورو EUR 1 1.981
دولار أسترالي AUD 1 1.1967
روبل بلاروس BYN 1 0.6543
ريال برازيلي BRL 1 0.3038
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0991
كرون دنماركي DKK 1 0.2662
لاري جورجي GEL 1 0.5221
روبي هندي INR 1 0.023
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194
دولار كندا CAD 1 1.2679
دينار الكويت KWD 1 5.5478
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4081
بيسو المكسيك MXN 1 0.0756
جنيه مصري EGP 1 0.1079
لاي مولدوفا MDL 1 0.1017
كرون النرويج NOK 1 0.1784
زلوتي بولندا PLN 1 0.4385
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0214
روبل روسي RUB 1 0.0221
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3932
دولار سنغافورة SGD 1 1.236
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646
دولار تايوان TWD 1 0.058
ليرة تركيا TRY 1 0.221
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.11
كرون التشيك CZK 1 0.0734
يوان الصين CNY 1 0.2493
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1592
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.49
كرون السويد SEK 1 0.1883
فرنك سويسرا CHF 1 1.8411
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.145
ليرة لبنان LBP 100 0.1122
ين اليابان JPY 100 1.6123
بيسو تشيلي CLP 100 0.2174
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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