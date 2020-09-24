باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 سبتمبر أيلول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 24 سبتمبر اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0225 أورو EUR 1 1.981 دولار أسترالي AUD 1 1.1967 روبل بلاروس BYN 1 0.6543 ريال برازيلي BRL 1 0.3038 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0991 كرون دنماركي DKK 1 0.2662 لاري جورجي GEL 1 0.5221 روبي هندي INR 1 0.023 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2679 دينار الكويت KWD 1 5.5478 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4081 بيسو المكسيك MXN 1 0.0756 جنيه مصري EGP 1 0.1079 لاي مولدوفا MDL 1 0.1017 كرون النرويج NOK 1 0.1784 زلوتي بولندا PLN 1 0.4385 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0214 روبل روسي RUB 1 0.0221 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3932 دولار سنغافورة SGD 1 1.236 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646 دولار تايوان TWD 1 0.058 ليرة تركيا TRY 1 0.221 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.11 كرون التشيك CZK 1 0.0734 يوان الصين CNY 1 0.2493 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1592 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.49 كرون السويد SEK 1 0.1883 فرنك سويسرا CHF 1 1.8411 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.145 ليرة لبنان LBP 100 0.1122 ين اليابان JPY 100 1.6123 بيسو تشيلي CLP 100 0.2174 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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