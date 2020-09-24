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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٤]

    باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 سبتمبر أيلول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 24 سبتمبر اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0225

    أورو EUR 1 1.981

    دولار أسترالي AUD 1 1.1967

    روبل بلاروس BYN 1 0.6543

    ريال برازيلي BRL 1 0.3038

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0991

    كرون دنماركي DKK 1 0.2662

    لاري جورجي GEL 1 0.5221

    روبي هندي INR 1 0.023

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194

    دولار كندا CAD 1 1.2679

    دينار الكويت KWD 1 5.5478

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4081

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0756

    جنيه مصري EGP 1 0.1079

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1017

    كرون النرويج NOK 1 0.1784

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4385

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0214

    روبل روسي RUB 1 0.0221

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3932

    دولار سنغافورة SGD 1 1.236

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646

    دولار تايوان TWD 1 0.058

    ليرة تركيا TRY 1 0.221

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.11

    كرون التشيك CZK 1 0.0734

    يوان الصين CNY 1 0.2493

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1592

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.49

    كرون السويد SEK 1 0.1883

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8411

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.145

    ليرة لبنان LBP 100 0.1122

    ين اليابان JPY 100 1.6123

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2174

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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