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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: إنما نتغلب على الجائحة بتبادل الدعم وجهود مشتركة

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣١]

    باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قد غيرت الأوضاع في العالم جذريا ونجمت عنها حقائق حديثة. وكان من المتوقع في البداية أن الفيروس سيؤثر في بلدان نامية. بيد أن الجائحة قد اثرت في البلدان المتقدمة تأثيرا كبيرا أيضا. هذا يبرهن مرة أخرى أن الفيروس لا يعترف بحدود. ويمكن لنا أن نتغلب على الجائحة بتبادل الدعم وجهود مشتركة.

    أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة القاها في مناقشات عامة للدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عقدت عبر الاتصال المرئي إن أذربيجان قد اتخذت خطوات ضرورية في حينها من اجل التصدي لانتشار الفيروس. وما توصلت إليه أذربيجان من نيل أغراض الالفية للتنمية واغراض التنمية المستدامة مكنها من ممارسة النضال المثمر ضد الجائحة. وقد تطورت البنية التحتية الصحية في أذربيجان تطورا كبيرا واعيد بناؤها ونحو 700 مستشفى بنيت من جديد او اصلحت خلال مدة 17 سنة أخيرة. ونتيجة التدابير المتخذة يسيطر البلد على الأوضاع الخاصة بجائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

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