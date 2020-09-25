الرئيس: رغم صعوبات اقتصادية للجائحة تشكل حياة مواطنينا وصحتهم أولوية بالنسبة لنا

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

ابلغ الرئيس إلهام علييف أن حياة مواطنينا وصحتهم تشكل أولوية بالنسبة لنا رغم صعوبات اقتصادية للجائحة. ولاجل الاستقرار الاقتصادي وضمان الاستدامة للاقتصاد الكلي والاليات المالية وكذلك حل القضايا المتعلقة بالبطالة قدمت حزمة مساعدة اقتصادية اجتماعية بقيمة ملياري دولار وشملت تدابير الدعم الاجتماعي على ما يقرب من 5 ملايين مواطن أي نصف نسمة البلد.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة القاها في مناقشات عامة للدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عقدت عبر الاتصال المرئي إن منظمة الصحة العالمية سميت أذربيجان ببلد نموذجي في محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. إننا اسهمنا اسهامات مالية تطوعية تقدر 10 ملايين دولار في منظمة الصحة العالمية في شريحتين متساوتين. والشريحة الثانية مخصصة للدول الأعضاء لدى منظمة حركة عدم الانحياز. ومدت أذربيجان يدها المساعدة الإنسانية والمالية لاكثر من 30 بلدا بشأن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.