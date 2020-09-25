مناقشة العلاقات بين أذربيجان واليونان
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج
التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 25 سبتمبر السفير اليوناني الجديد نيكولوس بيبيريقوس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان اللقاء شهد بحث العديد من المسائل المطروحة في اجندة التعاون الثنائي وتبادل الآراء حول العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والتجارية وغيرها.
أكد الجانبان انهما يبديان اهتماما كبيرا للعلاقات الثنائية ومستعدان لتطويرها في كافة المجالات بما ينفع مصالح البلدين.
تم التشديد على ضرورة الاستفادة الكاملة من إمكانيات التعاون بين أذربيجان واليونان.
كما ناقش الجانبان التعاون في إطار المنظمات الدولية والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
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