رئيس وزراء اليابان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية يتفقان على ضمان الأمن في أولمبياد طوكيو

طوكيو، 25 سبتمبر، أذرتاج

اتفق رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ على العمل بشكل وثيق لضمان الأمن في دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في طوكيو في العام المقبل.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه تم التوصل إلى اتفاق خلال مكالمة هاتفية بين يوشيهيدي سوغا وتوماس باخ استمرت حوالي 15 دقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول اتصال بين الطرفين منذ تنصيب يوشيهيدي سوغا كرئيس لوزراء اليابان الأسبوع الماضي.

حضر المحادثات أيضاً وزير الألعاب الأولمبية والبارالمبية الياباني سيكو. وقال هاشيموتو سيكو إن توماس باخ أول من هنأ يوشيهيدي سوغا على تعيينه في المنصب الجديد. بعد ذلك، استمرت المحادثات بين الطرفين في اتجاه إيجابي.

وأشار الوزير إلى أن المشاركين اتفقا على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحل مشكلة فيروس كورونا وإنجاح الألعاب للعام المقبل.