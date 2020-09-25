الرئيس إلهام علييف: هدف أرمينيا هو الحفاظ على الوضع الراهن الخاص بالاحتلال والتوصل إلى الحاق الأراضي المحتلة بنفسها

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن هدف أرمينيا هو الحفاظ على الوضع الراهن الخاص بالاحتلال والتوصل إلى الحاق الأراضي المحتلة بنفسها.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة القاها في مناقشات عامة للدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عقدت عبر الاتصال المرئي إن رئيس الوزراء الأرميني يزعزع عمدا ومستهدفا صيغة وفحوى عملية المحادثات بخلاف موقف أذربيجان البناء. وتصريحه بان "قراباغ ارمنيا" ضربة خطير على عملية المحادثات. وشروطه السبعة غير القابلة للقبول رفضت من جانبنا. ولنا شرط وحيد لنيل السلام. ويجب سحب قوات الاحتلال الأرميني من الأراضي المحتلة الأذربيجانية. ويعترف جميع العالم قراباغ الجبلي بجزء مركب لأذربيجان.

قال الرئيس علييف ان رئيس وزراء أرمينيا أعلن إنشاء وحدات عسكرية للمتطوعين المسلحين من عشرات آلاف مواطنين مدنيين لإجبارهم على المشاركة في العمليات العسكرية ضد أذربيجان. يدعو وزير الدفاع الأرميني الى "حرب جديدة لاحتلال أراض جديدة."

وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المتشكلة من 11 دولة والمترأسة عن جانب روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المندوبات المشاركات في رئاستها.