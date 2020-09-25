طاقم الحكام الألمانيين يديرون مباراة بين قاراباغ وليغيا
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم تحديد أسماء الحكم الذين سيديرون مباراة بين منتخبي أذربيجان وبولندا لكرة القدم ضمن تصفيات بطولة أوروبا.
أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة سيديرها طاقم الحكام الألمانيين – حكم الساحة توبياس ستيلر بمساعدة كريستيان جيتلمان ورافائيل فولتين والحكم الرابع دانيال شلاجر.
والجدير بالذكر أن المباراة ستجرى في 1 أكتوبر بملعب "Voyska Polskoqo" البولندي وفي الساعة 22:00 بتوقيت باكو.
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