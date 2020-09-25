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    طاقم الحكام الألمانيين يديرون مباراة بين قاراباغ وليغيا

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]

    باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تحديد أسماء الحكم الذين سيديرون مباراة بين منتخبي أذربيجان وبولندا لكرة القدم ضمن تصفيات بطولة أوروبا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة سيديرها طاقم الحكام الألمانيين – حكم الساحة توبياس ستيلر بمساعدة كريستيان جيتلمان ورافائيل فولتين والحكم الرابع دانيال شلاجر.

    والجدير بالذكر أن المباراة ستجرى في 1 أكتوبر بملعب "Voyska Polskoqo" البولندي وفي الساعة 22:00 بتوقيت باكو.

    AZERTAG.AZ :طاقم الحكام الألمانيين يديرون مباراة بين قاراباغ وليغيا
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