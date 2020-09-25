باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تم تحديد أسماء الحكم الذين سيديرون مباراة بين منتخبي أذربيجان وبولندا لكرة القدم ضمن تصفيات بطولة أوروبا. أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة سيديرها طاقم الحكام الألمانيين – حكم الساحة توبياس ستيلر بمساعدة كريستيان جيتلمان ورافائيل فولتين والحكم الرابع دانيال شلاجر. والجدير بالذكر أن المباراة ستجرى في 1 أكتوبر بملعب "Voyska Polskoqo" البولندي وفي الساعة 22:00 بتوقيت باكو.

AZERTAG.AZ : طاقم الحكام الألمانيين يديرون مباراة بين قاراباغ وليغيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده