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    الرئيس إلهام علييف: تزرع كراهية شعب أذربيجان للجيل الشاب في أرمينيا

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إن الدولة الوحيدة التي قامت ضد مبادرة عقد دورة خاصة مكرسة لمحاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بعد أن تقدمت بها أذربيجان. والحال أن الأوضاع الخاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا وخيمة للغاية.

    أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة القاها في مناقشات عامة للدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عقدت عبر الاتصال المرئي إن أرمينيا قامت ضد هذه المبادرة لانها متقدمة من قبل أذربيجان فقط. والاعتراض على مثل هذه المبادرة نتاج الفكرة غير العقلية. هذا مظهر تال لكراهية أذربيجان التي تسيطر على أرمينيا وتشجع من قبل الحكومة. وتزرع كراهية شعب أذربيجان في أرمينيا للجيل الشاب.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: تزرع كراهية شعب أذربيجان للجيل الشاب في أرمينيا
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