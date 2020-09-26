البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 سبتمبر أيلول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.023
أورو EUR 1 2.0232
دولار أسترالي AUD 1 1.2494
روبل بلاروس BYN 1 0.6381
ريال برازيلي BRL 1 0.3154
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1025
كرون دنماركي DKK 1 0.2719
لاري جورجي GEL 1 0.553
روبي هندي INR 1 0.0232
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193
دولار كندا CAD 1 1.2994
دينار الكويت KWD 1 5.5674
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4083
بيسو المكسيك MXN 1 0.0781
جنيه مصري EGP 1 0.1071
لاي مولدوفا MDL 1 0.1019
كرون النرويج NOK 1 0.1932
زلوتي بولندا PLN 1 0.4611
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0217
روبل روسي RUB 1 0.0229
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4113
دولار سنغافورة SGD 1 1.2507
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1647
دولار تايوان TWD 1 0.0579
ليرة تركيا TRY 1 0.2318
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.062
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1432
كرون التشيك CZK 1 0.0775
يوان الصين CNY 1 0.2482
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2676
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5058
كرون السويد SEK 1 0.197
فرنك سويسرا CHF 1 1.8798
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1435
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.6088
بيسو تشيلي CLP 100 0.2184
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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