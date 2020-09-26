باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج خطف قراباغ أغدام التعادل بهدف قاتل امام مضيفه سومغايت في افتتاحية الجولة الرابعة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 13 المنظمة على ملعب كابتال بنك ارينا قادها الحكم أومودلو بدون جماهير انتهت 2-2. وسجل هدفا صاحب الارض علي د52 وجمال الدين د54 ورد عليهما كفابينا د58 وفيليب د90+5. وعاقب الحكم لاعبين من سومغايت ولاعبا من قراباغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الشوط الاول فيما اضاف 5 دقائق الى الفترة الثانية. -0- ME 2

AZERTAG.AZ : قراباغ يخطف التعادل بهدف قاتل

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