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    تجاوز عدد المصابين بكورونا في أرمينيا 49 ألفا

    ٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٣]

    تبيليسي، 26 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 429 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 49 ألفا و72 شخصا مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الآن 743 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 4253 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :تجاوز عدد المصابين بكورونا في أرمينيا 49 ألفا
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